ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Воскресенский предложил Лукашенко освободить 100 человек, заложив свою голову

09.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Воскресенский предложил Лукашенко освободить 100 человек, заложив свою голову

Во время «Большого разговора с Президентом» директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский затронул тему заключенных. 

«У меня политзаключенными Воскресенский занимается, сегодня мне письмо принес на 100 человек», – сказал Александр Лукашенко.

Впервые разговор об этом зашел еще в прошлом году, на встрече оппозиционных представителей и Президента в СИЗО КГБ. 

Тогда Юрий Воскресенский публично попросил Александра Лукашенко амнистировать около ста так называемых политзаключенных.

Глава государства ответил, что в Беларуси нет политических статей, к примеру как 58-й, существовавшей в СССР. Однако пообещал рассмотреть вопрос.


Фото: БЕЛТА



Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время «Большого разговора с Президентом» директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский затронул...
 
Новости дня
Новости разные
 
НОК Беларуси попал под санкции США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by