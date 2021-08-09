Воскресенский предложил Лукашенко освободить 100 человек, заложив свою голову

Источник материала: ОНТ

Во время «Большого разговора с Президентом» директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский затронул тему заключенных.

«У меня политзаключенными Воскресенский занимается, сегодня мне письмо принес на 100 человек», – сказал Александр Лукашенко.

Впервые разговор об этом зашел еще в прошлом году, на встрече оппозиционных представителей и Президента в СИЗО КГБ.

Тогда Юрий Воскресенский публично попросил Александра Лукашенко амнистировать около ста так называемых политзаключенных.

Глава государства ответил, что в Беларуси нет политических статей, к примеру как 58-й, существовавшей в СССР. Однако пообещал рассмотреть вопрос.





Фото: БЕЛТА









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