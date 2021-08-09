|
Воскресенский предложил Лукашенко освободить 100 человек, заложив свою голову
Источник материала: ОНТ
Во время «Большого разговора с Президентом» директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский затронул тему заключенных.
Впервые разговор об этом зашел еще в прошлом году, на встрече оппозиционных представителей и Президента в СИЗО КГБ.
Тогда Юрий Воскресенский публично попросил Александра Лукашенко амнистировать около ста так называемых политзаключенных.
Глава государства ответил, что в Беларуси нет политических статей, к примеру как 58-й, существовавшей в СССР. Однако пообещал рассмотреть вопрос.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время «Большого разговора с Президентом» директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский затронул...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)