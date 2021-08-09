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В ОБСЕ призвали власти Беларуси прекратить массовые репрессии

09.08.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководство комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ в годовщину президентских выборов в Беларуси выразило обеспокоенность ухудшением общественно-политической ситуации в стране и призвало к незамедлительным шагам, которые должны положить конец кризису в области прав человека.

В ОБСЕ призвали власти Беларуси прекратить массовые репрессии

«За последние месяцы власти в Минске еще более усилили преследование граждан за критику и расширили меры притеснения, которые переходят всякие границы. Принудительное закрытие НПО и организаций СМИ, аресты журналистов, тюремное заключение активистов и правозащитников свидетельствуют о кризисной ситуации в области прав человека в Беларуси», — заявила председатель комитета Серен Моборн (Франция), передает БелаПАН.

Ее заместитель Михаэль Георг Линк (Германия) считает, что спустя год после выборов в Беларуси наблюдается «недопустимый рост случаев серьезных нарушений международных обязательств в области прав человека, а также обязательств, принятых в рамках ОБСЕ». «Трагично, что мирные намерения людей, требующих политических перемен, подавляются столь беспрецедентно жестоким способом», — отметил он.

Йохан Бюзер (Швеция), занимающий пост докладчика, подчеркнул, что ситуация в сфере свободы СМИ и выражения мнений в Беларуси вызывает огромную тревогу. «Происходят произвольные задержания журналистов, а организации средств массовой информации закрываются и объявляются экстремистскими. Белорусские власти должны незамедлительно прекратить притеснения СМИ и обеспечить соблюдение права на свободу слова», — призвал Бюзер.

Руководящие должностные лица комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам настоятельно призывают власти в Минске положить конец массовым репрессиям в стране, освободить всех политических заключенных и начать диалог с оппозицией по важным политическим изменениям и конституционным реформам. Они выражают сожаление в связи с тем, что в июле власти продолжали преследовать граждан по политическим мотивам.

По сообщениям правозащитных организаций, в стране насчитывается около 600 политических заключенных и их число продолжает расти.

Руководство комитета обеспокоено нарастающей международной изоляцией страны и заявляет о готовности продолжать взаимодействие с парламентариями, в том числе в Беларуси, для преодоления существующих вызовов.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ в годовщину президентских выборов в Беларуси выразило обеспокоенность ухудшением...
 
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