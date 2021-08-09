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Насколько вы умеете сделать хуже на ровном месте? ИГРА — в годовщину одной из главных ошибок власти в истории Беларуси
Источник материала: KYKY
Как минимум один политик на территории Европы умеет раздувать международные скандалы и стрелять себе в ногу на ровном месте. Поэтому в годовщину одной из его главных жизненных ошибок KYKY предлагает читателю немного выдохнуть от потока рефлексии – и попробовать в игре испортить всё до ужаса.
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Насколько вы умеете сделать хуже на ровном месте? ИГРА — в годовщину одной из главных ошибок власти в истории Беларуси
Как минимум один политик на территории Европы умеет раздувать международные скандалы и стрелять себе в ногу на ровном месте. Поэтому в годовщину одной из его...
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