Насколько вы умеете сделать хуже на ровном месте? ИГРА — в годовщину одной из главных ошибок власти в истории Беларуси

Источник материала: KYKY

Как минимум один политик на территории Европы умеет раздувать международные скандалы и стрелять себе в ногу на ровном месте. Поэтому в годовщину одной из его главных жизненных ошибок KYKY предлагает читателю немного выдохнуть от потока рефлексии – и попробовать в игре испортить всё до ужаса.