Ирак создал комиссию по расследованию смерти иракца на литовско-белорусской границе

Источник материала: АФН

Власти Ирака сформировали специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств, приведших к смерти гражданина Ирака на литовско-белорусской границе.

Об этом в понедельник заявил официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф в комментарии Национальному иракскому информационному агентству (NINA), передает ТАСС.

"Следственная комиссия под руководством дипкорпуса в Москве создана для выяснения обстоятельств происшествия, в результате которого в зоне литовско-белорусской границы погиб гражданин Ирака. <...> Члены комиссии уже встретились с представителями профильных органов в правительстве Беларуси для уточнения деталей инцидента", - заявил ас-Саххаф.

Комментируя решение иракских властей о приостановке всех пассажирских авиарейсов в Беларусь, представитель иракского МИД отметил, что "цель такого решения заключается в том, чтобы положить конец деятельности сетей контрабанды и торговли людьми".

Он также сообщил, что "тело погибшего на белорусско-литовской границе гражданина Ирака будет транспортировано в Багдад".