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США вводят санкции против НОК Беларуси
Источник материала: АФН
США вводят новые санкции в отношении белорусского режима, сообщает AFP со ссылкой на представите6ля Белого дома.
В частности санкции вводятся в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси, главой которого избран сын Лукашенко – Виктор.
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США вводят новые санкции в отношении белорусского режима, сообщает AFP со ссылкой на представите6ля Белого дома.
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