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США вводят санкции против НОК Беларуси

09.08.2021 16:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

США вводят новые санкции в отношении белорусского режима, сообщает AFP со ссылкой на представите6ля Белого дома.

В частности санкции вводятся в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси, главой которого избран сын Лукашенко – Виктор.

 
 
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США вводят новые санкции в отношении белорусского режима, сообщает AFP со ссылкой на представите6ля Белого дома.
 
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