НОК Беларуси попал под санкции США

Что будут представлять собой санкции, пока не сообщается.

Известно только, что президент США Джо Байден в понедельник подпишет указ об ужесточении санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Белом доме.

В Национальном Олимпийском комитете Беларуси пока ситуацию никак не комментируют.



















