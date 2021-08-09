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НОК Беларуси попал под санкции США

09.08.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на администрацию Белого дома.

НОК Беларуси попал под санкции США
Фото: noc.by
Что будут представлять собой санкции, пока не сообщается.
 
Известно только, что  президент США Джо Байден в понедельник подпишет указ об ужесточении санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Белом доме.
 
В Национальном Олимпийском комитете Беларуси пока ситуацию никак не комментируют.
 
 



 
 
 
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Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на администрацию Белого дома.
 
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