Уроженец Беларуси представил свой фильм на фестивале в Локарно





Кадр из фильма «Легионер». Источник: locarnofestival.ch





Картина заявлена в категории Cineasti del presente – «Режиссеры современности», куда попадают первые либо вторые дебютные художественные ленты начинающих режиссеров, в основном мировые премьеры.





В данной категории будут вручены награда «Золотой леопард» за лучший фильм и награда лучшему режиссеру, а также призы лучшему актеру и лучшей актрисе.





Всего за победу в Cineasti del presente борются 15 работ талантливых новичков. Это «Реальные люди» режиссера Кит Заухар, «Влажный песок» Елены Навериани и другие.





Кинофестиваль проходит в швейцарском Локарно с 4 по 14 августа 2021 года. Церемония награждения победителей состоится 14 августа.





Согласно короткой аннотации, сюжет картины Глеба Попова «Легионер» базируется на остром конфликте между служебным долгом и личными обстоятельствами.





Даниэль – единственный афроитальянец в отряде полиции особого назначения в Риме, которому поставлена задача изгнать 150 семей из здания, куда они самовольно вселились. Проблема лишь в том, что одна из этих семей – его мать и брат.









Режиссер Глеб Попов. Источник: locarnofestival.ch





Как рассказал режиссер, в процессе работы над фильмом он вместе с актерами непосредственно изучал работу полицейских, а также провел неделю в одном из реальных домов, который самовольно занимали нелегальные жильцы.





пишет belmir.by, а права на международную дистрибуцию принадлежат Fandango. Лента снята Clemart в сотрудничестве с Mact Productions и Rai Cinema,belmir.by, а права на международную дистрибуцию принадлежат Fandango.





Сообщается, что Глеб Попов родился в 1991 году в Беларуси, но с 2003 года живет в Италии – сначала в Лекко, затем в Риме. Окончил престижный Экспериментальный центр кинематографии. До нынешнего времени снимал только короткометражные фильмы.





Среди его работ в коротком метре – «Красный лес» (2013 год), «Военные игры» (2014), «Легионер» (2017) и «Переводчик» (2018). Кстати, «Легионер» и стал той основой, на которой была создана дебютная одноименная полнометражная картина.





Короткометражки молодого режиссера имели некоторый успех. «Красный лес» отбирался для программы Short Film Corner в Каннах, а «Легионер» – для Venice International Film Critic’s Week и для Future Frames в Карловых Варах.







