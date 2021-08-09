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Уроженец Беларуси представил свой фильм на фестивале в Локарно

09.08.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Родившийся в Беларуси и живущий теперь в Италии 30-летний режиссер Глеб Попов представил в конкурсной программе 74-го кинофестиваля в Локарно свой дебютный фильм под названием «Легионер». Об этом говорится на сайте фестиваля.


Кадр из фильма «Легионер». Источник: locarnofestival.ch

Картина заявлена в категории Cineasti del presente – «Режиссеры современности», куда попадают первые либо вторые дебютные художественные ленты начинающих режиссеров, в основном мировые премьеры.

В данной категории будут вручены награда «Золотой леопард» за лучший фильм и награда лучшему режиссеру, а также призы лучшему актеру и лучшей актрисе.

Всего за победу в Cineasti del presente борются 15 работ талантливых новичков. Это «Реальные люди» режиссера Кит Заухар, «Влажный песок» Елены Навериани и другие.

Кинофестиваль проходит в швейцарском Локарно с 4 по 14 августа 2021 года. Церемония награждения победителей состоится 14 августа.

Согласно короткой аннотации, сюжет картины Глеба Попова «Легионер» базируется на остром конфликте между служебным долгом и личными обстоятельствами.

Даниэль – единственный афроитальянец в отряде полиции особого назначения в Риме, которому поставлена задача изгнать 150 семей из здания, куда они самовольно вселились. Проблема лишь в том, что одна из этих семей – его мать и брат.


Режиссер Глеб Попов. Источник: locarnofestival.ch

Как рассказал режиссер, в процессе работы над фильмом он вместе с актерами непосредственно изучал работу полицейских, а также провел неделю в одном из реальных домов, который самовольно занимали нелегальные жильцы.

Лента снята Clemart в сотрудничестве с Mact Productions и Rai Cinema, пишет belmir.by, а права на международную дистрибуцию принадлежат Fandango.

Сообщается, что Глеб Попов родился в 1991 году в Беларуси, но с 2003 года живет в Италии – сначала в Лекко, затем в Риме. Окончил престижный Экспериментальный центр кинематографии. До нынешнего времени снимал только короткометражные фильмы.

Среди его работ в коротком метре – «Красный лес» (2013 год), «Военные игры» (2014), «Легионер» (2017) и «Переводчик» (2018). Кстати, «Легионер» и стал той основой, на которой была создана дебютная одноименная полнометражная картина.

Короткометражки молодого режиссера имели некоторый успех. «Красный лес» отбирался для программы Short Film Corner в Каннах, а «Легионер» – для Venice International Film Critic’s Week и для Future Frames в Карловых Варах.
 
 
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Родившийся в Беларуси и живущий теперь в Италии 30-летний режиссер Глеб Попов представил в конкурсной программе 74-го кинофестиваля в Локарно свой дебютный фильм...
 
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