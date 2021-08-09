







пишет Ru.oxu.az со ссылкой на "Чемпионат" "Команда была немного разбита из-за ухода Месси. Мы потеряли лучшего игрока всех времен. Это причинило боль нам и ему тоже", - сказал Пике,Ru.oxu.az со ссылкой на "Чемпионат"





5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.





Месси выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истек в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.



