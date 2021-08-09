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Пике: "Барса" немного разбита из-за ухода Месси
Источник материала: Партизан
Защитник "Барселоны" Жерар Пике после победы в матче с "Ювентусом" (3:0) за Кубок Гампера вновь высказался об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси.
"Команда была немного разбита из-за ухода Месси. Мы потеряли лучшего игрока всех времен. Это причинило боль нам и ему тоже", - сказал Пике,
5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Месси выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истек в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.
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Защитник "Барселоны" Жерар Пике после победы в матче с "Ювентусом" (3:0) за Кубок Гампера вновь высказался об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси.
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