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Лукашенко: Беларусь заинтересована в поставке российских комплексов С-400

09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь заинтересована в поставке российских ЗРС С-400, заявил Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом» – диалога с представителями общественности и СМИ, передает БЕЛТА.

«Мы ведем диалог с Россией, чтобы С-400 были поставлены в Беларусь. Перед Президентом России Владимиром Путиным поставлен вопрос, чтобы приобрести их по сводной цене, в кредит», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что Минск уже знаком с системой С-300. По его словам, это «хорошие комплексы, родные», которые в республике научились модернизировать и восстанавливать. «Однако С-400 у нас вызывает большой интерес. Уверен, что мы эти комплексы получим», – добавил президент.

По словам Лукашенко, на приобретение С-400 пойдут средства, которые Минску удалось сэкономить при реализации проекта БелАЭС.

Президент Беларуси также рассказал, что в свое время мы сделали ставку на зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». «Это хорошее оружие. Мы умеем не просто им пользоваться, но и модернизировать, восстанавливать и ремонтировать», – указал Лукашенко. По его словам, этим занимаются завод по ремонту бронетехники, а также несколько частных предприятий.



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Теги: Минск
 
 
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По словам президента, на приобретение С-400 пойдут средства, которые Минску удалось сэкономить при реализации проекта БелАЭС.
 
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