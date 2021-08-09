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Лукашенко: Беларусь заинтересована в поставке российских комплексов С-400
09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь заинтересована в поставке российских ЗРС С-400, заявил Александр Лукашенко в ходе
Лукашенко напомнил, что Минск уже знаком с системой С-300. По его словам, это «хорошие комплексы, родные», которые в республике научились модернизировать и восстанавливать. «Однако С-400 у нас вызывает большой интерес. Уверен, что мы эти комплексы получим», – добавил президент.
По словам Лукашенко, на приобретение С-400 пойдут средства, которые Минску удалось сэкономить при реализации
Президент Беларуси также рассказал, что в свое время мы сделали ставку на зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». «Это хорошее оружие. Мы умеем не просто им пользоваться, но и модернизировать, восстанавливать и ремонтировать», – указал Лукашенко. По его словам, этим занимаются завод по ремонту бронетехники, а также несколько частных предприятий.
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По словам президента, на приобретение С-400 пойдут средства, которые Минску удалось сэкономить при реализации проекта БелАЭС.
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