Amnesty International раскритиковала режим Лукашенко за жестокость

Правозащитная организация Amnesty International выступила с заявлением, в котором раскритиковала белорусский режим за развернутую «кампанию жестоких репрессий против инакомыслия и множество нарушений прав человека и преступлений в соответствии с международным правом».





Как отмечается в заявлении, эти нарушения включают «незаконное применение силы, произвольные задержания, пытки и другое жестокое обращение, насильственные исчезновения и похищения, а также политически мотивированные судебные преследования по сфабрикованным обвинениям», передает БелаПАН .

В организации обратили внимание на то, что десятки правозащитных НКО и других организаций гражданского общества были произвольно закрыты, а многие их сотрудники арестованы «как подозреваемые по сфабрикованным уголовным делам» или были вынуждены покинуть страну.

В Amnesty International отметили, что «по меньшей мере три мирных демонстранта погибли в результате применения силы силовиками, а десятки тысяч подверглись произвольным арестам и задержаниям». «Сотни задержанных жаловались на пытки. Эти нарушения не расследовались, и подозреваемым в совершении этих преступлений не было предъявлено никаких обвинений», — говорится в заявлении.

«Сотни человек уже названы подозреваемыми в совершении уголовных преступлений или осуждены и отправлены в тюрьму на длительные сроки, в том числе один ребенок. Разворачивающийся кризис с правами человека в Беларуси — это сага ужаса и отчаяния, которой не видно конца», — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

По ее словам, согласно международному праву, преступления, совершенные против народа Беларуси, не имеют срока давности. «Остальной мир не должен оставаться сторонним наблюдателем. Эта мрачная глава будет закрыта только тогда, когда последней жертве нарушений прав человека в Беларуси будет предоставлена компенсация и все виновные в нарушениях прав человека будут привлечены к ответственности», — подчеркнула Стразерс.

Она напомнила, что Amnesty International внимательно следила за событиями в Беларуси в течение последнего года и еще в январе подготовила доклад, раскрывающий, как белорусские власти использовали систему правосудия в качестве «репрессивного инструмента для наказания жертв пыток, а не подозреваемых в их применении». Amnesty International также запустила глобальную кампанию солидарности #StandWithBelarus, которая наглядно показывала механизмы репрессий в отношении людей из всех слоев общества — женщин, детей, журналистов, студентов, пенсионеров, медиков, художников, спортсменов.