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Умерла актриса из фильма "Москва слезам не верит" Татьяна Жукова-Киртбая

09.08.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 82-м году жизни скончалась российская и совесткая актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая.


Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Об этом сообщает РИА Новости. 

Причина смерти артистки не раскрывается. 

Татьяна Жукова-Киртбая родилась 24 октября 1939 года в Москве. Окончила актерский факультет ГИТИСа. С 1992-го работала в театре "Содружество актеров Таганки".

Актриса сыграла около сотни ролей. Среди них – в фильмах "Москва слезам не верит", "Кабачок "13 стульев", сериалах "Моя прекрасная няня", "Папины дочки" и др.
 
 
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На 82-м году жизни скончалась российская и совесткая актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая.
 
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