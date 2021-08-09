



Кадр из фильма "Москва слезам не верит"





сообщает РИА Новости. Об этомРИА Новости.





Причина смерти артистки не раскрывается.





Татьяна Жукова-Киртбая родилась 24 октября 1939 года в Москве. Окончила актерский факультет ГИТИСа. С 1992-го работала в театре "Содружество актеров Таганки".





Актриса сыграла около сотни ролей. Среди них – в фильмах "Москва слезам не верит", "Кабачок "13 стульев", сериалах "Моя прекрасная няня", "Папины дочки" и др.