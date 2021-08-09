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Беларусский стендапер Мирзализаде получил 10 суток ареста в России
Источник материала: Партизан
Белорусский комик Идрак Мирзализаде получил 10 суток административного ареста «за публичные высказывания, унижающие группу лиц, выделенную по национальному признаку», сообщает прокуратура Москвы. Такое решение принял сегодня Таганский районный суд Москвы.
Идрак Мирзализаде в суде. Фото: Facebook адвоката Сергея Бадамшина
В отношении Идрака было начато административное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. Д20.3.1 КоАП РФ). Дело касалось одного из выступлений стендапера,
«В ходе прокурорской проверки установлено, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности. Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей в открытом доступе для неопределенного круга лиц», – говорится в сообщении прокуратуры.
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Белорусский комик Идрак Мирзализаде получил 10 суток административного ареста «за публичные высказывания, унижающие группу лиц, выделенную по национальному...
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