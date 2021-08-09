Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство. Об этом Александр Лукашенко заявил во время «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами и представителями общественности в понедельник, сообщает БЕЛТА .

«Мы прошли серьезное испытание на национальное единство. Знаем, у нас есть все для того, чтобы этот период в своей новейшей истории пройти достойно», – подчеркнул лидер Беларуси.

По словам президента Беларуси, в настоящее время республика оказалась в фокусе внимания всего мира, но вовсе не по своей воле.