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Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство
09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство. Об этом Александр Лукашенко заявил во время «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами и представителями общественности в понедельник, сообщает
По словам президента Беларуси, в настоящее время республика оказалась в фокусе внимания всего мира, но вовсе не по своей воле.
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Об этом белорусский лидер заявил во время «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами и представителями общественности.
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