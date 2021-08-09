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Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство

09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство. Об этом Александр Лукашенко заявил во время «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами и представителями общественности в понедельник, сообщает БЕЛТА.

«Мы прошли серьезное испытание на национальное единство. Знаем, у нас есть все для того, чтобы этот период в своей новейшей истории пройти достойно», – подчеркнул лидер Беларуси.

По словам президента Беларуси, в настоящее время республика оказалась в фокусе внимания всего мира, но вовсе не по своей воле.

«Сегодня Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира. Как и почему, вы это знаете не хуже меня. Замечу только, что не по своей воле. Мы прожили непростой год», – указал президент.



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Об этом белорусский лидер заявил во время «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами и представителями общественности.
 
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