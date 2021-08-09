«Улицы навсегда перестали быть чистыми, потому что следы крови не отмываются». Вот к чему пришли беларусы за год — согласны с ними?

Источник материала: KYKY

Ровно год назад беларусы сделали самый важный выбор за всю историю современной Беларуси. Некоторые из нас ошиблись лишь в одном – подумали, что победа будет быстрой. Зато сейчас – увидев сотни тысяч репрессий, на которые способен режим – все знают наверняка, ради чего мы вместе идем к новым выборам. Посмотрите, о чем сегодня пишут люди, которые поддержали перемены 9 августа 2020 года.

Но для начала давайте вспомним в цифрах, каким был этот год:

610 человек признали в Беларуси политзаключенными;

На протестах задержали больше 33 000 людей;

8 891 уголовных дел завели против протестующих;

Были зафиксированы больше 1000 фактов пыток со стороны беларуских силовиков;

Беларусы создали больше 20 благотворительных инициатив, чтобы помогать друг другу;

На помощь беларусам собрали больше 4 500 000 долларов.

Больше 30 стран мира не признали режим Лукашенко.

И 365 беларусы не прекращают бороться за свою победу.

Вот к чему пришли беларусы за этот год

Усатый: на пике протестов на улицы Минска выходило 46700 человек



Если вот так выглядит 46700 человек, сколько сотен человек было на провластном митинге, на который людей свозили со всей страны? pic.twitter.com/XOS8cvKFCi — Млявасць і абыякавасць (@not_RW) August 9, 2021

Чего греха таить, я уже не верила в страну и людей, а 9 августа прошлого года охренела и спалила шаблоны о наших рабочих, студентах, пенсионерах. — Пивная фея (@belbeer) August 9, 2021

Ровно год назад белорусы выстроились в огромные очереди, чтобы сделать свой выбор pic.twitter.com/ccdA1ApvTD — Чай з варэннем (@belteanews) August 9, 2021

Год прайшоў. Год таму я зрабіла свой выбар #БеларусьСделалаВыбор pic.twitter.com/BXFaIB8waB — Елизавета Гончарова (@ellgone) August 8, 2021

Год назад в Беларуси люди начали выстраиваться в очередь, чтобы отдать подписи за независимых кандидатов.

Потом вы знаете, что было. И победа еще будет.

Именно в этом смысл и значение избирательных кампаний, даже когда выборов нет. Разбудить спящих. pic.twitter.com/Ccd2wOgYui — Ivan Zhdanov (@ioannZH) August 9, 2021

Год назад. Примерно через час после этого по всему городу отрубили интернет. pic.twitter.com/lHFMeSmNcB — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 9, 2021

Год назад мы сделали свой выбор. И уже год делаем для него в разы больше, чем должны делать люди в нормальных странах.

Как гордо и как больно быть беларусом в эти темные времена. pic.twitter.com/GF6Cz2txqV — Irena Kotelovich (@irenekotelovich) August 9, 2021

Год назад с надеждами, которые ещё не умерли, сидели на скамейке у Пост Бара, который ещё не закрыли, с людьми, которых ещё не посадили. — Oslab Gender (@182debrin) August 9, 2021