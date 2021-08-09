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«Улицы навсегда перестали быть чистыми, потому что следы крови не отмываются». Вот к чему пришли беларусы за год — согласны с ними?

09.08.2021 17:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY


Ровно год назад беларусы сделали самый важный выбор за всю историю современной Беларуси. Некоторые из нас ошиблись лишь в одном – подумали, что победа будет быстрой. Зато сейчас – увидев сотни тысяч репрессий, на которые способен режим – все знают наверняка, ради чего мы вместе идем к новым выборам. Посмотрите, о чем сегодня пишут люди, которые поддержали перемены 9 августа 2020 года. 

Но для начала давайте вспомним в цифрах, каким был этот год: 

  • 610 человек признали в Беларуси политзаключенными;
  • На протестах задержали больше 33 000 людей;
  • 8 891 уголовных дел завели против протестующих;
  • Были зафиксированы больше 1000 фактов пыток со стороны беларуских силовиков; 
  • Беларусы создали больше 20 благотворительных инициатив, чтобы помогать друг другу; 
  • На помощь беларусам собрали больше 4 500 000 долларов. 
  • Больше 30 стран мира не признали режим Лукашенко. 
  • И 365 беларусы не прекращают бороться за свою победу. 

Вот к чему пришли беларусы за этот год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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