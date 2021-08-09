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«Улицы навсегда перестали быть чистыми, потому что следы крови не отмываются». Вот к чему пришли беларусы за год — согласны с ними?
Источник материала: KYKY
Ровно год назад беларусы сделали самый важный выбор за всю историю современной Беларуси. Некоторые из нас ошиблись лишь в одном – подумали, что победа будет быстрой. Зато сейчас – увидев сотни тысяч репрессий, на которые способен режим – все знают наверняка, ради чего мы вместе идем к новым выборам. Посмотрите, о чем сегодня пишут люди, которые поддержали перемены 9 августа 2020 года.
Но для начала давайте вспомним в цифрах, каким был этот год:
Вот к чему пришли беларусы за этот год
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