ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Курсы биткоина и эфириума достигли максимума трех месяцев

09.08.2021 17:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Курс криптовалют Bitcoin и Ethereum достиг максимума трех месяцев. Также наблюдается рост и других криптовалют.

Курс криптовалюты Bitcoin поднялся выше 45 тысяч долларов. В последний раз этой отметки она достигала в середине мая. Растет и курс Ethereum, который также достиг трехмесячного максимума, свидетельствуют данные бирж.

Рынок криптовалют добавил 300 млрд долларов за последнюю неделю. Это произошло после того, как на этой неделе Ethereum обновил свое программное обеспечение. Оно стало доказательством способности экосистемы Ethereum к изменениям, в том числе к сокращению потребления энергии и углеродных выбросов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс криптовалют Bitcoin и Ethereum достиг максимума трех месяцев. Также наблюдается рост и других криптовалют.
 
Новости дня
Новости разные
 
Открывается летне-осенний сезон охоты на птиц. Как не стать браконьером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by