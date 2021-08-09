«В этом месте ты себя чувствуешь просто счастливым». Где и как отдыхают ребята с тяжёлыми заболеваниями?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Летний центр отдыха «Аист» в Столбцовском районе открыл двери для желающих узнать больше о поддержке детей-инвалидов. Это единственное место в стране, где могут отдохнуть семьи, в которых есть ребята с тяжелыми заболеваниями. Центр собрал под одной крышей воспитанников, родителей, волонтеров и многочисленных спонсоров. Традиционный праздник объединил всех гостей под единой темой – народное единство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

О том, насколько сильно единение особенных детей, узнал Вадим Смоляк.





Вадим Смоляк, корреспондент:

Уже более 20 лет в деревню Подлесковье Столбцовского района приезжают десятки детей с тяжелыми формами инвалидности. Здесь находится центр отдыха «Аист» Белорусского детского хосписа. Это одно из немногих мест в нашей стране, где ребята на некоторое время могут забыть обо всех болезнях и провести лето весело и интересно. Как говорят местные, эти дети живут под крыльями аиста.





Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

У нас концепция была такая, не сделать санаторий, ни в коем разе. И мы не можем создать для детей-инвалидов, для людей с инвалидностью идеальные условия. Мы должны адаптировать и мир к ним, но и их к этому миру. Идея всего это – сделать такое, да, без родителей, чтобы подростки, которые в принципе в туалет не могут ходить, есть не могут сами, почувствовали себя подростками.





Виолетта Банкович:

Здесь очень весело, здесь самые классные волонтеры, с ними очень весело, они всех развлекают, мы их развлекаем. Хорошо проводим время – концерты, спа-дни. Очень весело здесь.





Анна Горчакова:

Рассказывали мне волонтеры историю, когда девочка, 24 года, утром просыпаются, а ее нет в домике. Ну шок, куда делась! Она выкатилась на крыльцо. В 4 часа утра. Она никогда в жизни не видела рассвет. И мы хотим показать им, что они это могут, что они обычные люди.





Виктория Зуевская:

Это уникальное место, в котором ты находишь много-много интересных людей, хороших друзей. Просто все очень-очень замечательно. И я понимаю, что сюда хочется возвращаться снова и снова. И в этом месте ты себя чувствуешь просто счастливым.









Екатерина Анкудинова, волонтер:

Уже не видим даже граней между волонтером и подопечным, совсем не видим. Я здесь уже не первый раз, занимаюсь волонтерством уже очень давно. Приезжая сюда, я чувствую себя безумно счастливой. Помогая другим и чувствуя себя очень нужной. Когда здесь, такое ощущение, будто время вообще останавливается. Здесь очень круто.





Наталья Лопачук, волонтер:

Самое запоминающееся – это, наверное, те яркие моменты, которые с нами происходят в этой смене, в любой смене. Это яркие улыбки детей, яркие улыбки наших взрослых ребят, наших подопечных, это смех, радость. Может быть, где-то немножко слезы даже иногда бывают. Но это тоже яркие моменты для всех нас.





Ирина Байдакова, специалист по социальной работе Белорусского детского хосписа:

Стали проводить такие дни открытых дверей, приглашать гости всех к себе. Но каждый год у нас какая-то тема есть. В этом году, так как у нас в стране Год народного единения, мы решили сделать у себя такой День народного единения. Поэтому у нас концерт… Мы так выбирали, сколько у нас национальностей, например, в Беларуси, и концерт у нас представляют и поляки, и евреи, и русские, и белорусы.