Александр Кулаков завершил игровую карьеру













Кулаков начал карьеру хоккеиста в школе "Юности", дебютировав за основную команду в сезоне-2000/01. Суммарно в составе "красно-синих" провел 140 матчей, в которых набрал 79 (15+64) очков. Нападающий четыре раза становился чемпионом Беларуси, два из них вместе с "Юностью".





На протяжении десяти лет Кулаков играл в КХЛ за минское "Динамо" и нижегородское "Торпедо". Всего на его счету 120 (52+68) баллов в 412 играх.





В разные годы привлекался в национальную сборную. Сыграл на девяти чемпионатах мира, в двух олимпийских квалификациях, и на ОИ-2010.





пишет Прессбол. Предыдущий сезон Кулаков провел в качестве игрока в польском "Подхале",Прессбол.













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