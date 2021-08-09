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Александр Кулаков завершил игровую карьеру

09.08.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Кулаков завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб "Юности". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Специалист будет отвечать за работу с форвардами.




Кулаков начал карьеру хоккеиста в школе "Юности", дебютировав за основную команду в сезоне-2000/01. Суммарно в составе "красно-синих" провел 140 матчей, в которых набрал 79 (15+64) очков. Нападающий четыре раза становился чемпионом Беларуси, два из них вместе с "Юностью".

На протяжении десяти лет Кулаков играл в КХЛ за минское "Динамо" и нижегородское "Торпедо". Всего на его счету 120 (52+68) баллов в 412 играх.

В разные годы привлекался в национальную сборную. Сыграл на девяти чемпионатах мира, в двух олимпийских квалификациях, и на ОИ-2010.

Предыдущий сезон Кулаков провел в качестве игрока в польском "Подхале", пишет Прессбол.



Читать полностью: https://www.pressball.by/news/hockey/392154
 
 
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Александр Кулаков завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб "Юности". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Специалист будет отвечать за работу с...
 
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