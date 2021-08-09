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Резиденцию Лукашенко в Google Maps обозначили «поместьем диктатора»
Источник материала: Партизан
Резиденцию Александра Лукашенко в Минске — Дворец независимости — обозначили как «поместье диктатора» в сервисе Google Maps.
Фото: Google Maps
Во Дворце независимости 9 августа прошла пресс-конференция Лукашенко. Год назад он, по данным Центризбиркома Беларуси, победил на президентских выборах. После этого в Беларуси начались массовые протесты против Лукашенко,
На пресс-конференции Александр Лукашенко, в частности, заявил, что «очень скоро» покинет свой пост.
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Резиденцию Александра Лукашенко в Минске — Дворец независимости — обозначили как «поместье диктатора» в сервисе Google Maps.
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