Резиденцию Лукашенко в Google Maps обозначили «поместьем диктатора»

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Во Дворце независимости 9 августа прошла пресс-конференция Лукашенко. Год назад он, по данным Центризбиркома Беларуси, победил на президентских выборах. После этого в Беларуси начались массовые протесты против Лукашенко,rubaltic.ru.