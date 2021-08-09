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Открывается летне-осенний сезон охоты на птиц. Как не стать браконьером

09.08.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 14 августа по 12 декабря в Республике Беларусь в светлое время суток, разрешено охотиться на дичь водоплавающую и болотную (кроме гусей), вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана, ворону серую, сороку любого пола и возраста.


Об этом «Кур'еру» сообщили в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Добывать птиц можно с помощью гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, охотничьих собак всех групп кроме гончих и борзых.

Также охотникам разрешается использовать маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем.
 
 
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С 14 августа по 12 декабря в Республике Беларусь в светлое время суток, разрешено охотиться на дичь водоплавающую и болотную (кроме гусей), вальдшнепа, вяхиря, голубя...
 
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