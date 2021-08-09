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Насколько тщательно в Беларуси проверяют зерно? Побывали на Негорельском комбинате хлебопродуктов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый урожай уже начали принимать и на Негорельском комбинате хлебопродуктов. В закрома тут уже положили 15 тысяч тонн зерновых и 5 тысяч тонн рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К слову, всего в Минской области насчитывается около 10 комбинатов хлебопродуктов. Все они проводят не только прием, но и проверку зерна на качество. Горячая пора приема только начинается.
Сюда, на Негорельский комбинат хлебопродуктов поступает урожай сразу с нескольких близлежащих районов. Юлия Вячеславовна Репина работает почти 20 лет. За такой долгий стаж научилась определять культуру по одному взгляду и оперативно даст оценку качеству.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
В смену через лабораторию может пройти до сотни машин. С каждого кузова, в зависимости от его объема, берут от четырех до 12 проб. Зерно сначала проверяют с помощью экспресс-тестов, а после исследуют досконально. Каждая культура имеет определенные характеристики.
Лариса Горшкова, начальник производственно-технологической лаборатории Негорельского комбината хлебопродуктов:
Планы у предприятия большие. 60 тысяч тонн зерновых культур и 10 тысяч тонн рапса. Принимают урожай круглосуточно. Только на элеватор уже загрузили более 15 тысяч тонн. К слову, большинство процессов автоматизировано.
Оксана Янушкевич, начальник элеватора Негорельского комбината хлебопродуктов:
Объемы обеспечивают стабильность производства. Каждое зернышко на комбинате идет в дело. Здесь выпускают комбикорм и премиксы. Спрос постоянно увеличивается, поэтому наращивают и мощности. Только за 2020 год на предприятии изготовили 120 тысяч тонн комбикорма и 11 тысяч тонн премиксов. Обороты снижать не планируют, поэтому развитие материально-технической базы здесь – процесс непрерывный.
Дмитрий Колос, директор Негорельского комбината хлебопродуктов:
Работы по заготовке зерна 2021 года на комбинате только набирают обороты. Основные объемы будут принимать позже, когда хозяйства полностью уберут урожай с полей.
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Новости Беларуси. Первый урожай уже начали принимать и на Негорельском комбинате хлебопродуктов. В закрома тут уже положили 15 тысяч тонн зерновых и 5 тысяч тонн...
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