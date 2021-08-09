Какие выводы можно сделать из «большого разговора» Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Пять заметок на полях шоу, приуроченного к годовщине событий, которые встряхнули Беларусь.





1. Новых смыслов в выступлении Александра Лукашенко было ровно ноль. Сплошь «повторение – мать учения»: «выборы были честными», «пытки – это фейки» и т.д.

2. Присутствовал традиционный для Лукашенко набор взаимоисключающих посылов: от «Ребята, давайте жить дружно» до «получат по морде на всю катушку».

3. В то же время риторика заметно скорректирована: Лукашенко уже декларирует готовность к диалогу и с Польшей, и с Литвой, и с Украиной.

4. Но это не означает ровным счетом ни-че-го. Сомневающимся предлагаю вспомнить куда более удивительное мероприятие, чем сегодняшнее – визит Лукашенко в СИЗО к политзаключенным. По итогам того «большого разговора» тоже было много выводов, что курс меняется. Сегодня они выглядят предельно наивными. Не стоит вновь наступать на те же грабли.

5. Наибольшее практическое значение может иметь заявление об официальном сотрудничестве с так называемыми «следователями» так называемой «ЛНР». Это, конечно, очень уместно: обещать «никогда не сделать пакость по отношению к Украине» и тут же сообщать, что лично разрешил допрос Романа Протасевича визитерами из непризнанной республики.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если это случится, Александру Лукашенко «будет больно». Впрочем, Киев тоже не всегда отвечает за свои слова: поэтому последствий может и не быть.