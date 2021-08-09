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Представители ЛНР допросили Протасевича

09.08.2021 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сепаратисты самопровозглашенной ЛНР посетили Беларусь и остались довольны допросом Протасевича, говорит Лукашенко.

Представители ЛНР допросили Протасевича

Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, заявил, что представители сепаратистов ЛНР допросили белорусского блогера Романа Протасевича, участвовавшего в антитеррористической операции на Донбассе, передает Кorrespondent.net.

«Они ж приехали сюда, его допросили. Я сказал: да, пусть приезжают, если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси. Приехали, допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Протасевич в Беларуси находится практически на свободе.

«Он сейчас практически на свободе: иди, работай. Он решил компьютер поставить, заниматься. Пусть занимается, ради бога, не вопрос», — сказал он.

 
 
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Сепаратисты самопровозглашенной ЛНР посетили Беларусь и остались довольны допросом Протасевича, говорит Лукашенко.
 
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