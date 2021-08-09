Представители ЛНР допросили Протасевича

Сепаратисты самопровозглашенной ЛНР посетили Беларусь и остались довольны допросом Протасевича, говорит Лукашенко.





Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа, заявил, что представители сепаратистов ЛНР допросили белорусского блогера Романа Протасевича, участвовавшего в антитеррористической операции на Донбассе, передает Кorrespondent.net .

«Они ж приехали сюда, его допросили. Я сказал: да, пусть приезжают, если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси. Приехали, допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Протасевич в Беларуси находится практически на свободе.

«Он сейчас практически на свободе: иди, работай. Он решил компьютер поставить, заниматься. Пусть занимается, ради бога, не вопрос», — сказал он.