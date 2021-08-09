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Электрокар «БелДжи» может выйти на рынок в конце года

09.08.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

СЗАО "БелДжи" завершило испытания электромобиля Geely Geometry C. Его поставки на рынок запланированы на IV квартал этого года. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский.




"Планируем поставки в четвертом квартале именно этой модели. Это электромобиль. Дальность на одной зарядке – 550 километров. Сформирован он в виде хэтчбека", – рассказал Геннадий Свидерский.

"Сейчас мы подаем на сертификацию три автомобиля, надеюсь, что в третьем квартале закончим. И в четвертом квартале наши покупатели уже увидят эти автомобили в салонах, – уточнил гендиректор предприятия, отметив: – Мы хотим дать первые серийные поставки, поддержку сервиса, поддержку салонов в каждой области и в Минске. Все наши официальные дилеры будут предлагать эти автомобили. Это уже формирует первую ступеньку культуры использования электромобилей. А дальше будем принимать решение при наличии спроса. В 2022 году будем планировать, чтобы эти автомобили производить уже, используя производственные мощности завода", пишет infobaza.by.
 
Теги: Минск
 
 
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СЗАО "БелДжи" завершило испытания электромобиля Geely Geometry C. Его поставки на рынок запланированы на IV квартал этого года. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил...
 
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