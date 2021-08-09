Источник материала: UDF



Скриншот из телеграм-канала «Киберпартизаны»

Первая выложенная запись: «Надеюсь, что сегодня «охота» ваша будет удачной»

"Площадь перемен" после смерти Романа Бондаренко

Вторая запись: «Девчонки пойдут срезать «на живца»

Скриншот из телеграм-канала «Киберпартизаны»

Третья запись: «А давайте загонную охоту»

Никто из предполагаемых участников выложенных записей никак не прокомментировал их появление в интернете.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Нам нужны головы»: в Сеть слили записи разговоров, предположительно, Эйсмонт и Балабы Первая выложенная запись: «Надеюсь, что сегодня «охота» ваша будет удачной».

В первом выложенном ролике, предположительно,обсуждают «вечерние выезды». Разговор, как утверждают «киберпартизаны», произошел в 19.32 2 ноября 2020 года.В диалоге человек с голосом, похожим на голос командира ОМОН, отмечает, что отправится на выезд «после службы», а женщина с голосом, похожим на голос пресс-секретаря Александра Лукашенко, отвечает: «Мы тоже поедем, но мы не поздно поедем». Кто имеется в виду под «мы», неизвестно. Предположительно Наталья Эйсмонт предлагает человеку с голосом, похожим на голос Дмитрия Балабу, «договориться о концепции».— Так, может быть, мы заедем в какой-нибудь самый-самый жесткий двор? — спрашивает женский голос. — Ну сами. Мы своей компанией.— Давайте. А я подстрахую, буду где-то рядом, — отвечает голос, похожий на голос Дмитрия Балабы.— Когда нас уже побьют, но еще не до смерти, — слышен женский смех, после начинается и мужской.— Хорошо, договорились. Где вы предполагаете, что [двор] самый жесткий? У вас информации больше.— Нет, думаю, у вас информации больше. Как варианты типа… Ну, понятно, что «Мегаполис» — это наша постоянная точка. Ну еще, я не знаю, может быть, какой-то «Каскад», Боровая, и вот туда же съездить — на "Площадь перемен", где мы были в прошлый раз на Червякова. Только пораньше, посмотреть, что там они…После этого, предположительно, Дмитрий Балаба отвечает, что он «все равно будет где-то в центре крутиться». Также мужской голос сказал, что он помнит о неких двух людях. О ком идет речь, из разговора неясно.— Я знаю, что вы абсолютно серьезно относитесь к этим вещам. И я надеюсь, что сегодня «охота» ваша будет удачной, — обращается мужчина к, предположительно, Наталье Эйсмонт. — Но мы же тоже не сидим на месте.— Просто в пятницу, когда мы ездили… Или когда мы ездили, в субботу? Как вы сказали, сейчас в Красную книгу «змагар» занесен — это очень редкий фрукт. Это абсолютно точно. Но бусов кружилось по городу разных — ваших, не ваших, не знаю — очень немало. Так мы уже возмущались, что конкуренты нам мешают работать, — снова смеется женщина.— Матч перебивают, это так называется, — говорит голос, похожий на голос Дмитрия Балабы. После прощаний на этом разговор заканчивается.На второй записи «киберпартизаны» указали время и дату: 2 ноября 2020 года. На часах, как они утверждают, 20.15.— Дмитрий Владимирович, даю Шакуте Дмитрию трубку свою. Он объяснит вам, куда мы, — разговор начинается женским голосом.— Алле, добрый вечер, — говорит голос, похожий на голос Дмитрия Шакуты. — Это вот <…>, где вчера работали вы там где эти «Куропаты». <…> Мы пойдем туда на Старозаславскую [трассу], где эти таунхаусы, там вдоль заборов метров 50, может, они там все позаклеивали. Суть такая: девчонки пойдут срезать «на живца» и там уже…Голос, похожий на голос Дмитрия Балабы, говорит, что все понял. Предположительно, Дмитрий Шакута сообщает, что скоро они будут выезжать «с Дроздов, отсюда, с резиденции» и будут на месте «минут через 20−30».На третьей записи «киберпартизаны» тоже поставили время и дату: 2 ноября 2020 года, почти 9 вечера. То есть разговор происходил менее чем через час после второй записи.— Целую. <…> Это я тут разговариваю, это хоккеисты так, — запись начинается с женского голоса.— Что там у вас, Наталья Николаевна? — обращается, вероятно, к Наталье Эйсмонт мужской голос.— Едем в Новую Боровую — все чисто в нашей точке.— Тишина вообще… Я говорю: вымирающий вид!— Ну что-то надо сделать, давайте их как-нибудь вытягивать, — говорит женщина.— Блин, давайте загонную охоту. Сейчас вот моя группа на вас погонит откуда-нибудь, — предлагает мужчина, чей голос похож на голос Дмитрия Балабы.— Не-не, давайте лучше мы их, — смеется женщина, чей голос похож на голос Натальи Эйсмонт. — Мне, если честно, не хочется, чтобы вы мотались за нами вхолостую.— Ребята — это дежурная группа моя, поэтому никаких проблем нет. Ну как сказать, это боевая группа, сейчас задач нет по применению. Не переживайте.— Я переживала, когда в два или полтретьего ночи на "Площади перемен" с субботы на воскресенье уезжали, я, честно говоря, переживала, что не подошла и не поблагодарила их. Они там некоторых указками лазерными так очень раздражали, когда мы ленты резали. В конце там все-таки стали вопить, — слышно, что женщина смеется, мужчина тоже усмехается.— А знаете, где я сегодня еще видел ленточки? — спрашивает мужчина, чей голос похож на голос Дмитрия Балабы. — На Грушевке проезжал, вот как в ГАИ ехать, там новые дома.— Поняла. Ну, Дмитрий, ленточки — это же вторичное. Нам нужны головы!— Я знаю, что там нужно. Однозначно.— Ну мы туда съездим, проедемся и посмотрим — сейчас в Боровую, потом, наверное, на эту "Площадь перемен". По основным точкам.В конце разговора голос, похожий на голос Дмитрия Балабы, желает женщине «удачной охоты». Собеседники советуют друг другу беречь себя.