Источник материала: UDF



Фото: Skitterphoto, pixabay.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 10 августа снова дорожает автомобильное топливо Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 95 копеек.

С 10 августа стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 95 копеек, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 5 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 27 копеек, ДТ — 2 рубля 5 копеек.— Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа составило 72,3 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросло на 32,3 процента. С учетом произведенной корректировки рост цен на моторное топливо с начала года составит 13,6 процента, — проинформировали в «Белнефтехиме».Это двадцать пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 3 августа: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.