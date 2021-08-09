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Самые жесткие в истории. США расширяют санкции в отношении режима Лукашенко

09.08.2021 19:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Самые жесткие в истории. США расширяют санкции в отношении режима Лукашенко
Фото: Reuters
Президент США Джозеф Байден подписал указ, расширяющий санкции в отношении официального Минска.

Соответствующий документ опубликовали 9 августа на сайте Белого дома.

В документе указано, что меры приняты в связи с «многолетними действиями белорусских властей, направленными на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси, включая незаконные и репрессивные действия, вытекающие из сфальсифицированных президентских выборов 9 мая 2020 года и ее последствий: уничтожение политической оппозиции, организаций гражданского общества, а также создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок».

Все это, по мнению Джо Байдена, создает угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующий документ опубликовали 9 августа на сайте Белого дома.
 
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