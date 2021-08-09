Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые жесткие в истории. США расширяют санкции в отношении режима Лукашенко Соответствующий документ опубликовали 9 августа на сайте Белого дома.

Соответствующий документ опубликовали 9 августа на сайте Белого дома.В документе указано, что меры приняты в связи с «многолетними действиями белорусских властей, направленными на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси, включая незаконные и репрессивные действия, вытекающие из сфальсифицированных президентских выборов 9 мая 2020 года и ее последствий: уничтожение политической оппозиции, организаций гражданского общества, а также создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок».Все это, по мнению, создает угрозу национальной безопасности и внешней политике США.