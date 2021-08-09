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«Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку. Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия», - отметил Александр Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко - литовцам: «Если не утихомириться на границах, получат по морде» «Они испытывают мое терпение», - сказал правитель.

Напомним, наибольший поток мигрантов из Беларуси наблюдался на белорусско-литовской границе. С 3 августа Литва приняла решение возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В минувшую среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более трехсот. В минувший четверг — всего 2 мигранта. А в выходные на литовско-белорусской границе количество задержанных мигрантов составило 0 человек. До этого с конца июня количество задержанных редко опускалось ниже сотни.