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Лукашенко - литовцам: «Если не утихомириться на границах, получат по морде»

09.08.2021 19:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко - литовцам: «Если не утихомириться на границах, получат по морде»
Иллюстративное фото
Скандальное заявление было сделано 9 августа во время «Большого разговора».

«Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку. Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия», - отметил Александр Лукашенко.


Напомним, наибольший поток мигрантов из Беларуси наблюдался на белорусско-литовской границе. С 3 августа Литва приняла решение возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В минувшую среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более трехсот. В минувший четверг — всего 2 мигранта. А в выходные на литовско-белорусской границе количество задержанных мигрантов составило 0 человек. До этого с конца июня количество задержанных редко опускалось ниже сотни.
 
 
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