Канада ввела санкции в отношении «ключевых секторов белорусской экономики»

В ответ на продолжающиеся и систематические нарушения прав человека в Беларуси Канада 9 августа вводит новые санкции, сообщает сайт правительства страны.





«Новые меры налагают ограничения на ключевые секторы белорусской экономики и минимизируют доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам, — говорится в сообщении. — Ограничения касаются переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, долгового финансирования, страхования и перестрахования, нефтепродуктов и продуктов из хлористого калия. Данные меры принимаются согласованно с международными партнерами», передает БелаПАН .

В сообщении отмечается, что на протяжении года с момента «фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года» продолжаются систематические репрессии со стороны государства в отношении собственных граждан, включая активистов и журналистов.

«Режим во главе с Александром Лукашенко продолжает подавлять политическую оппозицию, а репрессии против независимых СМИ только усилились, — отмечается в сообщении. — Безрассудная принудительная посадка рейса 4978 Ryanair для ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги стала особенно наглой атакой на независимые СМИ, но далеко не единственной. Режим отказался участвовать в конструктивном диалоге, и нет никаких признаков того, что он готов искать мирный и демократический путь для урегулирования кризиса. По этой причине Канада предприняла сегодня шаги для введения дополнительных санкций».

Оттава рассчитывает, что введенные санкции «окажут дальнейшее давление на руководство Беларуси и дадут белорусскому народу четкий сигнал о том, что Канада продолжает поддерживать его в усилиях добиться мирной жизни и без страха преследований в открытом и демократическом обществе».

«Объявленные сегодня меры демонстрируют, что Канада не собирается оставлять безнаказанными нарушителей прав человека», — подчеркнул министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

Как отмечается в сообщении, ранее Канада ввела санкции в отношении 72 белорусских должностных лиц и пяти юридических лиц.

Канада также объявила о выделении более 3 млн долларов на поддержку организаций гражданского общества, которые работают над продвижением демократии в Беларуси, уделяя особое внимание женщинам и независимым СМИ.

6 июля этого года Марк Гарно встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и подтвердил поддержку Канадой демократических устремлений народа Беларуси.

Ранее сегодня о новых санкциях против белорусских властей объявила Великобритания.