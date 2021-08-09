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Канада ввела санкции в отношении «ключевых секторов белорусской экономики»

09.08.2021 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ответ на продолжающиеся и систематические нарушения прав человека в Беларуси Канада 9 августа вводит новые санкции, сообщает сайт правительства страны.

Канада ввела санкции в отношении «ключевых секторов белорусской экономики»

«Новые меры налагают ограничения на ключевые секторы белорусской экономики и минимизируют доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам, — говорится в сообщении. — Ограничения касаются переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, долгового финансирования, страхования и перестрахования, нефтепродуктов и продуктов из хлористого калия. Данные меры принимаются согласованно с международными партнерами», передает БелаПАН.

В сообщении отмечается, что на протяжении года с момента «фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года» продолжаются систематические репрессии со стороны государства в отношении собственных граждан, включая активистов и журналистов.

«Режим во главе с Александром Лукашенко продолжает подавлять политическую оппозицию, а репрессии против независимых СМИ только усилились, — отмечается в сообщении. — Безрассудная принудительная посадка рейса 4978 Ryanair для ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги стала особенно наглой атакой на независимые СМИ, но далеко не единственной. Режим отказался участвовать в конструктивном диалоге, и нет никаких признаков того, что он готов искать мирный и демократический путь для урегулирования кризиса. По этой причине Канада предприняла сегодня шаги для введения дополнительных санкций».

Оттава рассчитывает, что введенные санкции «окажут дальнейшее давление на руководство Беларуси и дадут белорусскому народу четкий сигнал о том, что Канада продолжает поддерживать его в усилиях добиться мирной жизни и без страха преследований в открытом и демократическом обществе».

«Объявленные сегодня меры демонстрируют, что Канада не собирается оставлять безнаказанными нарушителей прав человека», — подчеркнул министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

Как отмечается в сообщении, ранее Канада ввела санкции в отношении 72 белорусских должностных лиц и пяти юридических лиц.

Канада также объявила о выделении более 3 млн долларов на поддержку организаций гражданского общества, которые работают над продвижением демократии в Беларуси, уделяя особое внимание женщинам и независимым СМИ.

6 июля этого года Марк Гарно встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и подтвердил поддержку Канадой демократических устремлений народа Беларуси.

Ранее сегодня о новых санкциях против белорусских властей объявила Великобритания.

 
 
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В ответ на продолжающиеся и систематические нарушения прав человека в Беларуси Канада 9 августа вводит новые санкции, сообщает сайт правительства страны.
 
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