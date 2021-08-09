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Администрация Байдена вводит новые санкции в отношении Беларуси

09.08.2021 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент анонсировал новые меры в заявлении по случаю годовщины спорных выборов в этой стране.

Администрация Байдена вводит новые санкции в отношении Беларуси

Президент Джо Байден (архивное фото)

Президент Джо Байден подписал указ о введении новых мер, призванных привлечь к ответственности Александра Лукашенко.

Министерство финансов также приняло самый крупный на сегодняшний день пакет санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц, в том числе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Президент Байден в понедельник выступил с заявлением по случаю годовщины президентских выборов в Республике Беларусь.

«Вместо того, чтобы уважать четко выраженную волю белорусского народа, режим Лукашенко совершил фальсификацию выборов, за которой последовала жестокая кампания репрессий для подавления инакомыслия. Действия режима Лукашенко – от задержания тысяч мирных демонстрантов до заключения в тюрьмы более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов в качестве политических заключенных, а также принудительной переадресации международного рейса в нарушение глобальных норм – действия режима Лукашенко являются незаконными попытками удержать власть любой ценой, – подчеркнул президент Байден. – Все, кому небезразличны права человека, свободные и справедливые выборы и свобода выражения мнений, обязаны противостоять этому угнетению. Соединенные Штаты продолжат выступать за права человека и свободу выражения мнений, одновременно привлекая Лукашенко к ответственности, вместе с нашими союзниками и партнерами. С этой целью сегодня мы издаем новый указ, который расширит нашу способность привлекать режим к ответственности и предусматривает новые санкции против белорусских физических и юридических лиц за их роль в ущемлении демократии и прав человека, транснациональных репрессиях и коррупции. Как я сказал лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, мы поддерживаем народ Беларуси, в то время как он отважно реализует свои демократические устремления».
 
 
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Президент анонсировал новые меры в заявлении по случаю годовщины спорных выборов в этой стране.
 
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