Администрация Байдена вводит новые санкции в отношении Беларуси





Президент Джо Байден (архивное фото)





Президент Джо Байден подписал указ о введении новых мер, призванных привлечь к ответственности Александра Лукашенко.





Министерство финансов также приняло самый крупный на сегодняшний день пакет санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц, в том числе Национального олимпийского комитета Беларуси.





Президент Байден в понедельник выступил с заявлением по случаю годовщины президентских выборов в Республике Беларусь.





«Вместо того, чтобы уважать четко выраженную волю белорусского народа, режим Лукашенко совершил фальсификацию выборов, за которой последовала жестокая кампания репрессий для подавления инакомыслия. Действия режима Лукашенко – от задержания тысяч мирных демонстрантов до заключения в тюрьмы более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов в качестве политических заключенных, а также принудительной переадресации международного рейса в нарушение глобальных норм – действия режима Лукашенко являются незаконными попытками удержать власть любой ценой, – подчеркнул президент Байден. – Все, кому небезразличны права человека, свободные и справедливые выборы и свобода выражения мнений, обязаны противостоять этому угнетению. Соединенные Штаты продолжат выступать за права человека и свободу выражения мнений, одновременно привлекая Лукашенко к ответственности, вместе с нашими союзниками и партнерами. С этой целью сегодня мы издаем новый указ, который расширит нашу способность привлекать режим к ответственности и предусматривает новые санкции против белорусских физических и юридических лиц за их роль в ущемлении демократии и прав человека, транснациональных репрессиях и коррупции. Как я сказал лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, мы поддерживаем народ Беларуси, в то время как он отважно реализует свои демократические устремления».