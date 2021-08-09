Белорусский ПЕН-центр, который возглавляет Светлана Алексиевич, ликвидировали

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«Воспринимаем это как награду и высокую оценку нашей деятельности. Иллюзий у нас не было, в этом смысле итог был ожидаемый. И, понятно, не опускаем рук: деятельность продолжаем, жалобу подаем», — заявила представитель центра Татьяна Недбай.





пишет zerkalo.io, 22 июля министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра. До этого по юридическому адресу центра прошел обыск, на его банковский счет наложили арест. Напомним,zerkalo.io, 22 июля министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра. До этого по юридическому адресу центра прошел обыск, на его банковский счет наложили арест.







