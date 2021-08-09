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Выпускница не захотела ехать по распределению, вуз потребовал с нее 20,6 тысячи рублей компенсации за обучение

09.08.2021 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанке, которая решила не ехать по распределению на одно из сельскохозяйственных предприятий Витебской области, насчитали за учебу в Белорусском государственном аграрном техническом университете 20,6 тысячи белорусских рублей. Девушка выплатила всего 5,5 тысячи рублей, тогда вуз пошел в суд, сообщает Генпрокуратура.


Фото: Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва», носит иллюстративный характер

Минчанка в 2020 году закончила обучение на факультете предпринимательства и управления Белорусского государственного аграрного технического университета по специальности «экономика и организация производства в отраслях АПК», пишет Zerkalo.io. После этого выпускницу распределили на одно из сельхозпредприятий в Витебской области.


Однако девушка по распределению решила не ехать. Она обратилась в университет с заявлением, что готова выплатить затраченные на ее обучение денежные средства в добровольном порядке.

В вузе сделали расчет: девушка должна была выплатить университету 20,6 тысячи рублей. Она возместила только 5,5 тыс. рублей.

БГАТУ обратился в прокуратуру, прокуратура — в суд. В итоге с девушки в доход местного бюджета взыскали 15,1 тыс. рублей.

Кроме того, она должна выплатить еще 750 рублей государственной пошлины.

Решение суда вступило в законную силу.
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/life/1371.html?c
 
 
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Минчанке, которая решила не ехать по распределению на одно из сельскохозяйственных предприятий Витебской области, насчитали за учебу в Белорусском...
 
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