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«День Выбора»

09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Душевное посвящение годовщине 9 августа.

«День Выбора»

Художница Ольга Якубовская посвятила очередную работу событиям 9 августа 2020-го.

— Сегодня ровно год с того дня, когда каждый белорус сделал свой выбор. Верю, что выбор был правильный. Все события, которые происходили потом, говорят о том, что как прежде — не будет никогда! Верю, что Добро победит! — написала художница в честь событий, произошедших год назад.

Иллюстратор из Новополоцка посвятила немало работ событиям и героям прошедшего года. Медики, рабочие, спортсмены, Нина Багинская и Мария Колесникова и многие, многие другие.

 
 
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Душевное посвящение годовщине 9 августа.
 
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