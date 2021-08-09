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«День Выбора»
09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Душевное посвящение годовщине 9 августа.
Художница Ольга Якубовская
— Сегодня ровно год с того дня, когда каждый белорус сделал свой выбор. Верю, что выбор был правильный. Все события, которые происходили потом, говорят о том, что как прежде — не будет никогда! Верю, что Добро победит! — написала художница в честь событий, произошедших год назад.
Иллюстратор из Новополоцка
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Душевное посвящение годовщине 9 августа.
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