«День Выбора»

Источник материала: Салiдарнасць

Душевное посвящение годовщине 9 августа.





Художница Ольга Якубовская посвятила очередную работу событиям 9 августа 2020-го.

— Сегодня ровно год с того дня, когда каждый белорус сделал свой выбор. Верю, что выбор был правильный. Все события, которые происходили потом, говорят о том, что как прежде — не будет никогда! Верю, что Добро победит! — написала художница в честь событий, произошедших год назад.

Иллюстратор из Новополоцка посвятила немало работ событиям и героям прошедшего года. Медики, рабочие, спортсмены, Нина Багинская и Мария Колесникова и многие, многие другие.