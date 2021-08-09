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Александр Лукашенко о предвыборной кампании в 2020-м: я не самоустранился. У меня не было для этого времени
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Яркий, острый, местами жесткий. Но предельно откровенный. В прямом эфире Президент отвечал на все вопросы, которые поступали от международной аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале – политологи, эксперты, журналисты. Без купюр и желаний уйти от сложных тем и острых углов. Большой разговор вовсе не случайно состоялся сегодня, 9 августа. Спустя год настало время подводить итоги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко о предвыборной кампании в 2020-м: я не самоустранился. У меня не было для этого времени
Новости Беларуси. Яркий, острый, местами жесткий. Но предельно откровенный. В прямом эфире Президент отвечал на все вопросы, которые поступали от международной...
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