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С 10 августа в Беларуси на 1 копейку снова дорожает автомобильное топливо
Источник материала: Партизан
В Беларуси с 10 августа на одну копейку дорожает автомобильное топливо, сообщили в концерне "Белнефтехим" в понедельник.
"С 10 августа 2021 года стоимость топлива на автозаправочных станциях увеличивается. Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа 2021 года составило $72,3 за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 32,3%", - говорится в сообщении концерна.
Так, пишет
В концерне отметили, что с учетом произведенной корректировки рост цен на моторное топливо с начала 2021 года составит 13,6%.
В предыдущий раз топливо в Беларуси дорожало с 3 августа, также на копейку.
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В Беларуси с 10 августа на одну копейку дорожает автомобильное топливо, сообщили в концерне "Белнефтехим" в понедельник.
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