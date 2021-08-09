|
Канада также объявила санкции против белорусского режима
Источник материала: Партизан
Канада также вводит санкции против официального Минска. Эти санкции аналогичны тем, что сегодня объявила Великобритания.
Канада запрещает любые операции с ценными бумагами, страхование белорусских госкорпораций. Также санкции запрещают импорт и экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси,
Кроме
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канада также вводит санкции против официального Минска. Эти санкции аналогичны тем, что сегодня объявила Великобритания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)