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Канада также объявила санкции против белорусского режима

09.08.2021 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канада также вводит санкции против официального Минска. Эти санкции аналогичны тем, что сегодня объявила Великобритания.

Канада также объявила санкции против белорусского режима
Канада запрещает любые операции с ценными бумагами, страхование белорусских госкорпораций. Также санкции запрещают импорт и экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси, передает Еврорадио

Кроме Великобритании и Канады свои санкции объявил Белый дом.
 
Теги: Минск
 
 
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Канада также вводит санкции против официального Минска. Эти санкции аналогичны тем, что сегодня объявила Великобритания.
 
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