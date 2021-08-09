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Названы пять популярных продуктов, вызывающих целлюлит
Источник материала: ОНТ
Диетолог Елена Кален на своей странице в
1. Кофеин и кофеиносодержащие продукты – кофе, какао, крепкий чай, газированные напитки.
2. Сладости и сахаросодержащие продукты. Из-за них усиливается синтез инсулина – это ведет к образованию жира. Сахар повреждает стенки сосудов – увеличивается отечность и накапливается целлюлит.
3. Соль. Опасна также по той причине, что способствует отечности – задерживает жидкость в организме. А это первый этап в формировании целлюлита, подчеркивает диетолог.
4. Фастфуд и полуфабрикаты имеют высокий гликемический индекс и действуют на организм так же, как и сахар. А многочисленные добавки в них нарушают крово- и лимфообращение в организме.
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Диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram рассказала, какие продукты вызывают образование целлюлита. Но их исключение не гарантирует избавление от него –...
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