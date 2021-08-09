Названы пять популярных продуктов, вызывающих целлюлит

Источник материала: ОНТ

Диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram рассказала, какие продукты вызывают образование целлюлита. Но их исключение не гарантирует избавление от него – необходим комплексный подход.

1. Кофеин и кофеиносодержащие продукты – кофе, какао, крепкий чай, газированные напитки.

2. Сладости и сахаросодержащие продукты. Из-за них усиливается синтез инсулина – это ведет к образованию жира. Сахар повреждает стенки сосудов – увеличивается отечность и накапливается целлюлит.

3. Соль. Опасна также по той причине, что способствует отечности – задерживает жидкость в организме. А это первый этап в формировании целлюлита, подчеркивает диетолог.

4. Фастфуд и полуфабрикаты имеют высокий гликемический индекс и действуют на организм так же, как и сахар. А многочисленные добавки в них нарушают крово- и лимфообращение в организме.