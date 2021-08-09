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С 10 августа на 1 копейку подорожает автомобильное топливо
Источник материала: ОНТ
Цены на автомобильное топливо повышаются с 10 августа,
Изменение цен на моторное топливо происходит из-за продолжающегося роста мировых котировок нефти. Их среднее значение с 1 по 6 августа 2021 года – 72,3 доллара США за 1 баррель. Оно выросло на 32,3%, по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г.
Цены за 1 л будут такими: ДТ – 2,05 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,27 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,05 руб., АИ-92-К5-Евро – 1,95 руб.
Рост цен на моторное топливо с начала 2021 года с учетом произведенной корректировки составит 13,6%.
Фото: БЕЛТА
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Цены на автомобильное топливо повышаются с 10 августа, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим». Изменение цен на моторное топливо происходит из-за...
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