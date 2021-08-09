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Лукашенко об итогах прошедшего года: Это была хорошая ревизия нашего общества. Мы увидели, что происходит на самом деле и кто чего стоит
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня во время «Большого разговора с Президентом» - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества – заявил, что все произошедшие после выборов 9 августа 2020 года события показали, кто чего стоит на самом деле.
Президент рассказал, какие события больше всего порадовали его в 2020 году.
Также Глава государства подчеркнул, что жесткие меры будут приняты там, где обнаружат предательство.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко об итогах прошедшего года: Это была хорошая ревизия нашего общества. Мы увидели, что происходит на самом деле и кто чего стоит
Александр Лукашенко сегодня во время «Большого разговора с Президентом» - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного...
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