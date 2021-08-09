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Лукашенко о полномочиях Президента: желающих взять их на себя поубавилось
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко отметил, что во время перераспределения полномочий Главы государства желающих взять на себя такие полномочий уменьшилось. Об этом Президент заявил, отвечая на вопрос журналистов во Дворце Независимости,
Во время «Большого разговора с Президентом» у Лукашенко поинтересовались, видит ли он среди чиновников конкуренцию за возможность обладать новыми полномочиями.
Но, по словам Главы государства, многие боятся роста ответственности, поэтому не спешат.
При этом работа по распределению полномочий продвигается. Сейчас эти вопросы рассматривает правительство. А совсем недавно вопросы контроля и регулирования гуманитарной деятельности были делегированы Департаменту по гуманитарной деятельности Управления делами Президента и Администрации Президента.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко отметил, что во время перераспределения полномочий Главы государства желающих взять на себя такие полномочий уменьшилось. Об этом Президент...
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