|
Один из выходов метро «Фрунзенская» будет закрыт до ноября
Источник материала: ОНТ
С 10 августа по 31 октября полностью закрыт будет выход №3-1 станции «Фрунзенская»,
Закрытие связано с проведением ремонтных работ. Минский метрополитен извиняется перед пассажирами за временные неудобства.
Тем не менее, 10 других выходов из станции «Фрунзенская» будут работать в штатном режиме.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 10 августа по 31 октября полностью закрыт будет выход №3-1 станции «Фрунзенская», передает Минский метрополитен в Telegram. Закрытие связано с проведением ремонтных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)