Один из выходов метро «Фрунзенская» будет закрыт до ноября

Источник материала: ОНТ

С 10 августа по 31 октября полностью закрыт будет выход №3-1 станции «Фрунзенская», передает Минский метрополитен в Telegram.

Закрытие связано с проведением ремонтных работ. Минский метрополитен извиняется перед пассажирами за временные неудобства.

Тем не менее, 10 других выходов из станции «Фрунзенская» будут работать в штатном режиме.

Фото: БЕЛТА

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