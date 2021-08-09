Пулемет нашел мужчина в лесу Гродненского района

Источник материала: ОНТ

Пулемет времен войны нашел в лесу житель Гродненского района, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Возле поселка Сопоцкин мужчина пошел в лес за ягодами. Зайдя на несколько десятков метров вглубь леса, он увидел металлический предмет, который торчал из земли. Мужчина начал раскапывать его и вскоре из земли достал пулемет времен Великой Отечественной войны.

Судьба пулемета решается сейчас. Возможно, его передадут в музей.

Фото: УВД Гродненского облисполкома

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