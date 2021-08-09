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Мурманская область готова предложить выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений – губернатор российского региона

09.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мурманская область готова предложить выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений – губернатор российского региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сказал, что российский регион готов предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство информационной политики Мурманской области.

Перевалка белорусских удобрений, по его словам, может вестись через «Мурманский балкерный терминал», который занимается уже сейчас перевалкой широкой линейки удобрений, а потом - через терминал «Тулома».

Кроме того, мурманская сторона добавила, что уже проводятся переговоры о переориентации белорусских калийных грузов на терминалы российского региона.

Фото: БЕЛТА


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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сказал, что российский регион готов предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных...
 
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