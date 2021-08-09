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Мурманская область готова предложить выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений – губернатор российского региона
Источник материала: ОНТ
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сказал, что российский регион готов предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений,
Перевалка белорусских удобрений, по его словам, может вестись через «Мурманский балкерный терминал», который занимается уже сейчас перевалкой широкой линейки удобрений, а потом - через терминал «Тулома».
Кроме того, мурманская сторона добавила, что уже проводятся переговоры о переориентации белорусских калийных грузов на терминалы российского региона.
Фото: БЕЛТА
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Мурманская область готова предложить выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений – губернатор российского региона
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сказал, что российский регион готов предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных...
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