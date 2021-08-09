Прогноз погоды на 10 августа: небольшие и непродолжительные дожди и до +26°C

Источник материала: ОНТ

Новая неделя начинается с умеренно теплой, но неустойчивой погоды. Определяющее влияние оказывают атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы с юго-запада Европы.

Завтра, 10 августа, погода будет определяться областью высокого атмосферного давления. По ее периферии днем станет поступать умеренно-теплая, влажная воздушная масса с Центральной Европы. В результате ожидаются дожди, но они будут небольшими и непродолжительными.

Во вторник – переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 70%. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром на столбиках термометров будет от +16°C по западу до +21°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. К середине дня воздух прогреется до +26°C по востоку. По западу – на 2 градуса ниже. В центральных регионах еще прохладнее – +23°C. К вечеру – от +21°C по северу до +23°C по югу.

В среду ночью в юго-западных районах, а утром и днем и в центральных районах скажется влияние влажного атмосферного фронта с Западной Европы. Он принесет кратковременные дожди. Большая вероятность гроз с порывистым ветром. Температура воздуха ночью +10°C…+17°C, максимальная днем от +20°C по северо-западу до +30°C по юго-востоку. С четверга начнут поступать прохладные и неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. И температура в дневные часы понизится на 2 – 3 градуса.

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