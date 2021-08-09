Лукашенко пообещал предоставить белорусское гражданство переселенцам с Украины

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом» поручил до конца года разобраться с системой предоставления гражданства переселенцам с Украины, сообщает агентство БЕЛТА .

Журналистка Ксения Лебедева передала главе государства просьбу, которую часто слышала в разных регионах Беларуси от тех, кто перебрался с Украины, о возможности упрощения процедуры получения гражданства и вида на жительство.

«К концу года все должны получить гражданство. Только выработайте систему, чтобы эти люди могли написать нам заявление», – сказал Лукашенко.

Президент напомнил, что в разгар конфликта на Украине республика приняла у себя тысячи переселенцев, спасавшихся от войны.

«Те украинцы тогда выехали за куском хлеба. 150 тысяч, некоторые говорят – 160 тысяч было зарегистрировано. И я всем украинцам своим указом (хотя было неоднозначное мнение) предоставил равные права с белорусами – школа, детский сад бесплатно, за счет бюджета», – отметил Лукашенко.

По его словам, эти люди уже обжились здесь, у них есть дом, семья, источник заработка. Но главное, что они умеют ценить мирную и свободную страну, подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко добавил, что вопросы статуса украинцев, переезжавших в Беларусь после урегулирования кризиса в соседней стране, будут решаться персонально.