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Лукашенко пообещал предоставить белорусское гражданство переселенцам с Украины

09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом» поручил до конца года разобраться с системой предоставления гражданства переселенцам с Украины, сообщает агентство БЕЛТА.

Журналистка Ксения Лебедева передала главе государства просьбу, которую часто слышала в разных регионах Беларуси от тех, кто перебрался с Украины, о возможности упрощения процедуры получения гражданства и вида на жительство.

«К концу года все должны получить гражданство. Только выработайте систему, чтобы эти люди могли написать нам заявление», – сказал Лукашенко.

Президент напомнил, что в разгар конфликта на Украине республика приняла у себя тысячи переселенцев, спасавшихся от войны.

«Те украинцы тогда выехали за куском хлеба. 150 тысяч, некоторые говорят – 160 тысяч было зарегистрировано. И я всем украинцам своим указом (хотя было неоднозначное мнение) предоставил равные права с белорусами – школа, детский сад бесплатно, за счет бюджета», – отметил Лукашенко.

По его словам, эти люди уже обжились здесь, у них есть дом, семья, источник заработка. Но главное, что они умеют ценить мирную и свободную страну, подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко добавил, что вопросы статуса украинцев, переезжавших в Беларусь после урегулирования кризиса в соседней стране, будут решаться персонально.

Напомним, что на днях президент подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства Беларуси. Будет сокращен с семи до пяти лет срок непрерывного проживания, необходимого иностранцу для обращения с ходатайством о приеме в гражданство Беларуси. Кроме того, на гражданство в льготном порядке смогут претендовать те, кто получил в республике высшее образование и работает в стране не меньше трех лет. Также на упрощенный порядок смогут рассчитывать иностранцы, состоявшие в браке с белорусами не менее трех лет и имеющие детей – граждан республики.



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До конца года должна быть выработана система предоставления гражданства Беларуси людям, покинувшим Украину в разгар вооруженного конфликта, сказал Лукашенко в...
 
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