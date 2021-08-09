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Лукашенко пообещал предоставить белорусское гражданство переселенцам с Украины
09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом» поручил до конца года разобраться с системой предоставления гражданства переселенцам с Украины, сообщает агентство
Журналистка Ксения Лебедева передала главе государства просьбу, которую часто слышала в разных регионах Беларуси от тех, кто перебрался с Украины, о возможности упрощения процедуры получения гражданства и вида на жительство.
«К концу года все должны получить гражданство. Только выработайте систему, чтобы эти люди могли написать нам заявление», – сказал Лукашенко.
Президент напомнил, что в разгар конфликта на Украине республика приняла у себя тысячи переселенцев, спасавшихся от войны.
По его словам, эти люди уже обжились здесь, у них есть дом, семья, источник заработка. Но главное, что они умеют ценить мирную и свободную страну, подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко добавил, что вопросы статуса украинцев, переезжавших в Беларусь после урегулирования кризиса в соседней стране, будут решаться персонально.
Напомним, что на днях президент подписал
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До конца года должна быть выработана система предоставления гражданства Беларуси людям, покинувшим Украину в разгар вооруженного конфликта, сказал Лукашенко в...
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