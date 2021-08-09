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Александр Лукашенко: «Я всегда детей держал в стороне от этой политики»

09.08.2021 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже окрестили рекордным по продолжительности и охвату тем, запретных среди которых нет.

Александр Лукашенко: «Я всегда детей держал в стороне от этой политики»

События 2020 года на многие вещи заставили посмотреть по-иному. Фактически получилось расставить все точки и выяснить, кто друг, кто враг. С теми, кто спустя время готов признать свои ошибки, государство готово вести диалог. И такие люди были в зале. Юрий Воскресенский готов лично поручиться за сотню политических оппонентов главы государства. А вот те, кто действовал умышленно, получат ответ на понятном им языке.

Александр Лукашенко: «Я всегда детей держал в стороне от этой политики»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как я воспринимаю тех, кто протестовал? Это часть белорусского народа? Нет. Знаете, вопрос абсолютно однозначен. Даже если бы я так не думал. Я Президент страны. Я каждого человека – маленького, большого, среднего, элитного – должен воспринимать как своего. Да, они... вы же понимаете, что там и очумевших было много, и заблудших, и мозги повернулись там. Ошибались многие. Слушайте, даже я с некоторыми в Администрации Президента, не буду называть фамилии высокого уровня, по два часа разговаривал.

Но есть те, с которыми не просто по закону надо разговаривать, а мы с ними уже разговариваем как с врагами. Они же не просто жестко высказывались. Они кромсали семьи, оскорбляли. Люди боялись телефон этот взять в руки. Прошло время, мы показали, кто есть кто. И если после этого еще кто-то готов организовывать убийство Президента и его детей – за что? Дети в чем виноваты? Я всегда детей держал в стороне от этой политики. Он сидит в этом СИЗО, над ним дамоклов меч – да ты сиди уже, не вякай. Ты же к этому диктатору завтра придешь, чтобы тебя помиловали, амнистировали, скостили – по закону все. Он: а мы вот придем к власти, мы этого Колю посадим. Да он несовершеннолетний – адвокат ему говорит, у на запись этого разговора. И как мы с ним должны, на языке закона разговаривать? Да бросьте вы, какой закон? Я буду разговаривать с ними на их языке. Защищая не столько себя и своих детей, сколько ваших детей. Чтобы их в доме не сожгли. Это мерзкие, это мерзавцы.

 
 
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Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже окрестили рекордным по...
 
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