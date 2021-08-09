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Президент Беларуси: вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Корни проблем, которые сегодня решает Беларусь, нужно искать не только внутри страны, но прежде всего – в международных процессах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Государство оказалось в сфере интересов глобальных игроков. Плюс пандемия. И вот уже на мирной земле тлеет костер новой войны. Информационные дрова умело подбрасывали «знающие» люди.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Корни проблем, которые сегодня решает Беларусь, нужно искать не только внутри страны, но прежде всего – в международных процессах, сообщили в...
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