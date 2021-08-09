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Президент Беларуси: вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем

09.08.2021 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Корни проблем, которые сегодня решает Беларусь, нужно искать не только внутри страны, но прежде всего – в международных процессах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о предвыборной кампании в 2020-м: я не самоустранился. У меня не было для этого времени

Государство оказалось в сфере интересов глобальных игроков. Плюс пандемия. И вот уже на мирной земле тлеет костер новой войны. Информационные дрова умело подбрасывали «знающие» люди.

Президент Беларуси: вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не шантажируем никого, мы никому не угрожаем. Вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать, и мы реагируем. Извините, как можем и как умеем, некоторые меня за это критикуют. Но у меня нет российских возможностей, китайских, тем более американских и «Европейского Советского Союза». У меня нет таких возможностей. Я бы отреагировал по-другому, но я нахожусь в соответствующей системе координат, и моя Беларусь и белорусский народ здесь. Поэтому в силу наших возможностей мы реагируем.

 
 
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Новости Беларуси. Корни проблем, которые сегодня решает Беларусь, нужно искать не только внутри страны, но прежде всего – в международных процессах, сообщили в...
 
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