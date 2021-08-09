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Александр Кулаков: «Я еще не завершил карьеру, а вдруг кто-нибудь получит травму и нужно будет выйти на лед?»
Источник материала: Партизан
Нападающий пополнил тренерский штаб "Юности".
Александр Кулаков, hockey.by
Бывший форвард сборной Беларуси Александр Кулаков, пишет Спортарена, который сегодня
– Как вам теперь работается с отчеством?
– Пока непривычно. Со многими играл. А теперь «на вы» – Викторович :).
– Как прошла первая официальная тренировка?
– Вроде ничего, весело, быстро. Прошло нормально.
– Как получилось, что теперь вы в тренерском штабе Юности?
– В прошлый вторник Евгений Есаулов позвонил со словами: «Давай встретимся, поговорим». Встретились здесь, на Чижовка-Арене, он сказал, что если есть желание, то могу присоединиться к команде помощником. Ответил, что нужно несколько дней подумать, посоветоваться с семьей. И вот я здесь.
– Как далось решение о завершении игровой карьеры?
– Ну, я еще не завершил карьеру, а вдруг кто-нибудь получит травму и нужно будет выйти на лед, помочь ребятам?
Если серьезно, то уже возраст. Играть до 50… Наверное, не доиграл бы. Плюс есть мелкие травмы. Поэтому принял такое решение.
– Тяжело убивать в себе игрока: тренировать, а не начинать бегать вместе с командой?
– В некоторых моментах хочется помочь, пробежаться и бросить. Но понимаю, что этого делать не нужно, теперь я – тренер. Первая тренировка была 45 минут, пока настроен позитивно, дальше посмотрим, как будет.
– Вам предстоит работать с нападающими?
– Ну да, буду помогать главному тренеру больше с форвардами, — сказал Кулаков.
В составе Юности Кулаков провел 140 матчей, в которых набрал 79 (15+64) очков.
В КХЛ Александр выступал в минском Динамо и нижегородском Торпедо. Всего на его счету 120 (52+68) баллов в 412 поединках.
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Александр Кулаков: «Я еще не завершил карьеру, а вдруг кто-нибудь получит травму и нужно будет выйти на лед?»
Нападающий пополнил тренерский штаб "Юности".
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