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Александр Кулаков: «Я еще не завершил карьеру, а вдруг кто-нибудь получит травму и нужно будет выйти на лед?»

09.08.2021 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий пополнил тренерский штаб "Юности".


Александр Кулаков, hockey.by

Бывший форвард сборной Беларуси Александр Кулаков, пишет Спортарена, который сегодня пополнил тренерский штаб Юности, рассказал, как возникло предложение и почему принял его. 

– Как вам теперь работается с отчеством?

– Пока непривычно. Со многими играл. А теперь «на вы» – Викторович :).

– Как прошла первая официальная тренировка?

– Вроде ничего, весело, быстро. Прошло нормально.

– Как получилось, что теперь вы в тренерском штабе Юности?

– В прошлый вторник Евгений Есаулов позвонил со словами: «Давай встретимся, поговорим». Встретились здесь, на Чижовка-Арене, он сказал, что если есть желание, то могу присоединиться к команде помощником. Ответил, что нужно несколько дней подумать, посоветоваться с семьей. И вот я здесь.

– Как далось решение о завершении игровой карьеры?

– Ну, я еще не завершил карьеру, а вдруг кто-нибудь получит травму и нужно будет выйти на лед, помочь ребятам?

Если серьезно, то уже возраст. Играть до 50… Наверное, не доиграл бы. Плюс есть мелкие травмы. Поэтому принял такое решение.

– Тяжело убивать в себе игрока: тренировать, а не начинать бегать вместе с командой?

– В некоторых моментах хочется помочь, пробежаться и бросить. Но понимаю, что этого делать не нужно, теперь я – тренер. Первая тренировка была 45 минут, пока настроен позитивно, дальше посмотрим, как будет.

– Вам предстоит работать с нападающими?

– Ну да, буду помогать главному тренеру больше с форвардами, — сказал Кулаков. 

В составе Юности Кулаков провел 140 матчей, в которых набрал 79 (15+64) очков.

В КХЛ Александр выступал в минском Динамо и нижегородском Торпедо. Всего на его счету 120 (52+68) баллов в 412 поединках.
 
 
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