Александр Кулаков: «Я еще не завершил карьеру, а вдруг кто-нибудь получит травму и нужно будет выйти на лед?»





Александр Кулаков, hockey.by





пополнил тренерский штаб Юности, рассказал, как возникло предложение и почему принял его. Бывший форвард сборной Беларуси Александр Кулаков, пишет Спортарена, который сегоднятренерский штаб Юности, рассказал, как возникло предложение и почему принял его.





– Как вам теперь работается с отчеством?





– Пока непривычно. Со многими играл. А теперь «на вы» – Викторович :).





– Как прошла первая официальная тренировка?





– Вроде ничего, весело, быстро. Прошло нормально.





– Как получилось, что теперь вы в тренерском штабе Юности?





– В прошлый вторник Евгений Есаулов позвонил со словами: «Давай встретимся, поговорим». Встретились здесь, на Чижовка-Арене, он сказал, что если есть желание, то могу присоединиться к команде помощником. Ответил, что нужно несколько дней подумать, посоветоваться с семьей. И вот я здесь.





– Как далось решение о завершении игровой карьеры?





– Ну, я еще не завершил карьеру, а вдруг кто-нибудь получит травму и нужно будет выйти на лед, помочь ребятам?





Если серьезно, то уже возраст. Играть до 50… Наверное, не доиграл бы. Плюс есть мелкие травмы. Поэтому принял такое решение.





– Тяжело убивать в себе игрока: тренировать, а не начинать бегать вместе с командой?





– В некоторых моментах хочется помочь, пробежаться и бросить. Но понимаю, что этого делать не нужно, теперь я – тренер. Первая тренировка была 45 минут, пока настроен позитивно, дальше посмотрим, как будет.





– Вам предстоит работать с нападающими?





– Ну да, буду помогать главному тренеру больше с форвардами, — сказал Кулаков.





В составе Юности Кулаков провел 140 матчей, в которых набрал 79 (15+64) очков.





В КХЛ Александр выступал в минском Динамо и нижегородском Торпедо. Всего на его счету 120 (52+68) баллов в 412 поединках.