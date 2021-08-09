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Президент Беларуси: никаких мы санкций в отношении Украины вводить не собираемся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы так ведете себя – извините меня, несколько подленько. Когда вам надо – авария за аварией, как мне недавно доложили, семь каких-то установок вышли из строя – нужна была поддержка, обратились к нам, мы вам продали электроэнергию, аж, по-моему, за месяц-два на 25 миллионов долларов. Пожалуйста, покупайте. И мы никогда подло себя не вели.
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Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провокационные вопросы так и...
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