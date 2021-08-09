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Президент Беларуси: никаких мы санкций в отношении Украины вводить не собираемся

09.08.2021 20:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провокационные вопросы так и сыпались. Не собираются ли в Беларуси ставить российские военные базы? Почему в стране запрещены протесты? Украинские журналисты были особенно активны. Ответы получали честные, пусть и не всегда приятные.

Президент Беларуси: никаких мы санкций в отношении Украины вводить не собираемся

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
С нашей стороны никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным.

Вы так ведете себя – извините меня, несколько подленько. Когда вам надо – авария за аварией, как мне недавно доложили, семь каких-то установок вышли из строя – нужна была поддержка, обратились к нам, мы вам продали электроэнергию, аж, по-моему, за месяц-два на 25 миллионов долларов. Пожалуйста, покупайте. И мы никогда подло себя не вели. 

Президент Беларуси: никаких мы санкций в отношении Украины вводить не собираемся

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Новости Беларуси. 8 часов 15 минут длился «Большой разговор с Президентом» Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провокационные вопросы так и...
 
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