Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе водитель хозяйства украл около 4 т фуражного зерна, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"На одном из сельхозпредприятий Молодечненского района был выявлен факт хищения около 4 т зерна. Сотрудники милиции установили, что к инциденту причастен водитель хозяйства. Все началось с того, что на территории подворья 60-летнего жителя деревни Комарники Молодечненского района правоохранители нашли под тентом несколько тонн фуражного зерна. В ходе разбирательства выяснилось, что имущество на самом деле принадлежит местному сельскохозяйственному предприятию, в котором работает знакомый сельчанина", - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 66-летний водитель хозяйства не в полном объеме выгрузил зерно на фуражном складе. С оставшимся в кузове урожаем мужчина на закрепленном за ним грузовом автомобиле "МАЗ" отправился якобы обедать. Зерно для временного хранения он высыпал на частном подворье у своего приятеля. Украденное мужчина собирался использовать для кормления домашнего скота.

Милиционеры изъяли смесь фуражного зерна общим весом 3,8 тыс. кг. Похищенное имущество вернули сельхозпредприятию. Фигурант признал свою вину. Его действиям будет дана правовая оценка.

"Во время уборочной кампании сотрудники милиции пристально мониторят работу сельхозпредприятий региона. Основной упор правоохранители делают на проверку готовности техники к эксплуатации, принятие мер по сохранности товарно-материальных ценностей, соблюдение трудовой дисциплины. Рейдовые мероприятия по предупреждению противоправных деяний в агропромышленной сфере продолжатся вплоть до завершения жатвы", - отметили в УВД.-0-