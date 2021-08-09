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Витебский горисполком потратит 6000 рублей на два столба с указателями
Источник материала: Партизан
Два декоративных столба с указателями обойдутся бюджету Витебска 6000 рублей, где их установят пока неизвестно.
Фото pixabay.com
Закупку из одного источника этих конструкций проводит Витебский городской межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций,
Столбы будут почти трехметровой высоты: при этом нижняя часть из прямой трубы диаметром 108 миллиметров будет высотой 92 сантиметра, а верхняя часть из витой трубы диаметром 50 миллиметров и круглого навершия — 192 сантиметра.
На каждом из столбов укрепят по четыре полуметровые стрелки-указателя. На них должна быть нанесена некая информация полноцветной печатью.
В стоимость закупки входят затраты по изготовлению и установке этих объектов. Смонтировать декоративные столбы с указателями должны до 7 сентября. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.
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Два декоративных столба с указателями обойдутся бюджету Витебска 6000 рублей, где их установят пока неизвестно.
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