Витебский горисполком потратит 6000 рублей на два столба с указателями

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пишет ННВ, а заказчиком выступает отдел спорта и туризма Витебского городского исполнительного комитета. Закупку из одного источника этих конструкций проводит Витебский городской межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций,ННВ, а заказчиком выступает отдел спорта и туризма Витебского городского исполнительного комитета.





Столбы будут почти трехметровой высоты: при этом нижняя часть из прямой трубы диаметром 108 миллиметров будет высотой 92 сантиметра, а верхняя часть из витой трубы диаметром 50 миллиметров и круглого навершия — 192 сантиметра.





На каждом из столбов укрепят по четыре полуметровые стрелки-указателя. На них должна быть нанесена некая информация полноцветной печатью.





В стоимость закупки входят затраты по изготовлению и установке этих объектов. Смонтировать декоративные столбы с указателями должны до 7 сентября. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.